Caso Bartlett: el martes comenzará el debate contra dos policías con más de 60 testigos

El próximo martes 10 de noviembre comenzará el juicio oral contra los policías Santiago Emiliano Molina y Sergio Matías Maciel.

Las autoridades judiciales establecieron pautas logísticas rigurosas para el normal desarrollo del debate.

Normas de ingreso y conformación del Tribunal

Se solicita concurrir con antelación ya que las puertas se cerrarán de manera definitiva al iniciar el debate o al completarse el aforo de la sala ubicada en Ejército Argentino N° 550.

El cuerpo estará presidido por el doctor Jorge Claudio Venialgo, acompañado por los vocales Jorge Antonio Carbone y Ricardo Diego Carbajal, con el doctor Jorge Alejandro Muniagurria como juez sustituto.

La acusación fiscal será sostenida por la doctora María Eugenia Ballará, mientras que la querella autónoma representará a la madre de la víctima a través del doctor Federico Sandoval Benetti, contando además con la participación de querellantes adhesivos.

Cronograma de audiencias y producción de prueba

El debate se extenderá a lo largo de varias semanas con la participación de numerosos especialistas.

Se admitieron un total de 68 testimonios propuestos por la Fiscalía, las querellas y las defensas, incluyendo personal policial, peritos, profesionales y familiares.

Las audiencias se desarrollarán en doble turno durante noviembre y diciembre. Tras los alegatos iniciales del 10 de noviembre, el desfile probatorio comenzará el miércoles 11.

El cronograma procesal establece que los alegatos de cierre y la lectura del veredicto final se llevarán a cabo el miércoles 16 de diciembre a partir de las 8:30.

Hipótesis delictivas y detalles del hecho investigado

El debate oral se centrará en esclarecer los acontecimientos ocurridos en la madrugada del 17 de noviembre de 2024.

Según la requisitoria fiscal, la intervención se inició cerca de las 2:40 en la intersección de Ferré y avenida Rolón, donde la víctima, Carlos Andrés Bartlett, se encontraba exaltada portando un cuchillo.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal, apunta a que Molina habría embestido al menos dos veces a Bartlett con el vehículo policial.

La Fiscalía acusa a Santiago Emiliano Molina (conductor del móvil) y a Sergio Matías Maciel por el delito de homicidio agravado por la función, bajo la hipótesis de haberlo embestido con el patrullero y haberlo inmovilizado ejerciendo presión en la espalda.

Mientras la querella plantea la figura de torturas seguidas de muerte, las defensas técnicas buscarán deslindar responsabilidades frente a las acusaciones de coautoría o exceso en el cumplimiento del deber.