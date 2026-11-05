Corrientes: un hombre perdió un brazo mientras trabajaba en un aserradero de Santa Rosa

Un grave accidente laboral se registró en la localidad correntina de Santa Rosa, donde un operario de 46 años sufrió un grave accidente en uno de sus brazos mientras cumplía tareas en un establecimiento maderero.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría de Distrito local, la víctima fue identificada como José Antonio F., con domicilio en el barrio Tablada.

El siniestro tuvo lugar en las instalaciones de un aserradero situado sobre la avenida Corrientes de la mencionada comuna del departamento Concepción.

Las actuaciones preliminares señalan que el operario desempeñaba sus funciones operativas cuando, por causas que son objeto de peritajes por parte de la Policía de Corrientes, el antebrazo izquierdo del trabajador tomó contacto de forma accidental con una sierra industrial en pleno funcionamiento.

Asistencia de urgencia

Tras el impacto con la maquinaria pesada, el operario fue auxiliado en primera instancia por sus compañeros de turno y trasladado de inmediato al centro de salud local, donde el equipo médico de guardia dictaminó un cuadro de lesiones de carácter reservado.

Entre tanto, el portal de la radio FM La Ruta, señaló que la víctima fue trasladada al hospital Escuela de la capital provincial.

Al respecto, en la citada dependencia policial continúan con las diligencias de rigor correspondientes.