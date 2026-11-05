Juego clandestino en Corrientes: secuestraron $8 millones a una red de apuestas en línea

Una organización familiar dedicada a la captación de apuestas clandestinas a través de internet fue desbaratada tras una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Curuzú Cuatiá secuestraron $8 millones a una organización que operaba bajo la fachada de apuestas on line.



El operativo fue liderado por la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III, bajo las órdenes del Juzgado de Garantías presidido por Martín Vega y en el marco de una causa que tramita en la Fiscalía de Oscar Cañete, según detallaron.



Durante el procedimiento, la Policía logró secuestrar una suma cercana a los $8 millones en efectivo, además de dispositivos electrónicos clave para el funcionamiento de la red ilegal.





Los operativos se concentraron en varias viviendas del barrio Las Flores y fueron ejecutados de manera coordinada para abarcar todos los puntos sospechados.



Según informaron fuentes del caso, el dinero en efectivo estaba distribuido en dos de los inmuebles allanados y además de la suma millonaria, incautaron una computadora portátil y cuatro teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de la red de apuestas y rastrear las transacciones de los usuarios.

Una estructura familiar

La investigación judicial apunta a una presunta infracción al Artículo 301 bis del Código Penal Argentino, que penaliza con prisión de tres a seis años a quien explote, organice o administre juegos de azar sin la debida autorización de las loterías oficiales (nacionales o provinciales).



En el lugar de los hechos, identificaron a los principales sospechosos: tres mujeres y un hombre, todos integrantes de una misma familia, quienes presuntamente manejaban la plataforma de juegos en red de manera clandestina.





El despliegue policial contó con el apoyo del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Unidad Regional III y fue supervisado por el director de dicha unidad, el comisario mayor Juan Ramón Lima.



Por disposición de la Justicia, las cuatro personas involucradas fueron demoradas preventivamente para su correcta identificación y, tras las notificaciones de rigor, recuperaron la libertad, aunque continuarán estrictamente ligadas a la causa penal en curso.