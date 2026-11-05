Dos mujeres fueron sorprendidas en Corrientes en plena venta de droga en la calle

Dos mujeres fueron aprehendidas este jueves en la ciudad correntina de Paso de los Libres, en plena venta de estupefacientes en plena vía pública con decenas de dosis de marihuana y un cuchillo tipo facón de unos 30 centímetros de largo.



El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 8:30 en las inmediaciones del barrio La Terminal, una zona estratégica de la localidad fronteriza, durante recorridas preventivas de rutina en las que advirtieron que dos mujeres intentaron escapar a pie de manera sospechosa al notar el acercamiento de los uniformados.

El morral de la droga

Tras ser interceptadas a los pocos metros para su identificación, procedieron a revisar las pertenencias de las sospechosas y en poder de una de ellas, hallaron 51 envoltorios de naylon con una sustancia vegetal, además de dinero en efectivo de baja denominación y un teléfono celular.





Ante el hallazgo, se solicitó la intervención inmediata del personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Corrientes, que realizaron los test de orientación química sobre el material secuestrado, que confirmaron que se trataba de marihuana, fraccionada y acondicionada directamente para el "narcomenudeo".



Por disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, los estupefacientes, el dinero, el celular y el arma blanca fueron incautados y ambas mujeres quedaron privadas de su libertad en calidad de aprehendidas, imputadas formalmente por la presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.