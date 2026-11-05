Desbarataron una red de caza furtiva con armas y trofeos en Corrientes

En el marco de una investigación por caza furtiva, la Policía Rural y Ecológica de Sauce incautó armas de fuego y diversos elementos vinculados con la actividad durante un allanamiento en un establecimiento rural del paraje Cañaditas.



En el lugar encontraron una escopeta calibre 12 y un rifle calibre 22, ambos sin documentación, además de nueve cuchillos, binoculares, 46 vainas servidas, un kit de limpieza de armas, un llamador de ciervo axis y distintos elementos utilizados para la cacería.



Durante la inspección también secuestraron siete trofeos de cabezas de ciervo, un asta, cámaras tipo GoPro, mochilas e indumentaria camuflada, borcegos, botas y otros equipos.





En el procedimiento fueron identificadas tres personas, Walter Fabián Ayala, Mariano Luis Ayala y Nicolás Ariel Medina, quienes quedaron supeditados a una causa judicial por infracción a las leyes de protección de la fauna y tenencia ilegítima de armas de fuego, según detallaron.



