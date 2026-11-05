Corrientes: sorprendieron a dos jóvenes en moto con 61 dosis de cocaína

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado desbarataron una operación de venta de estupefacientes en la vía pública tras un procedimiento concretado en recorridas de prevención, sobre la calle Andalucía, un sector que venía siendo monitoreado.





Los efectivos detectaron a un hombre a bordo de una motocicleta Honda Wave de color blanca en una actitud sospechosa y al aproximarse, observaron que el conductor realizaba una maniobra de intercambio de objetos, la modalidad comúnmente conocida como "pasamanos", con otro individuo que se encontraba a pie en la vereda.



Al advertir de forma imprevista la cercanía de la patrulla, los sospechosos abortaron la transacción de inmediato para emprender una veloz huida. El peatón trepó rápidamente al asiento del acompañante del motovehículo y el conductor aceleró a fondo, logrando escapar. Durante la persecución arrojaron un frasco transparente hacia la calzada con la intención de ocultar las pruebas.





Ante esta situación, procedieron a la apertura del frasco recuperado, donde contabilizaron un total de 61 pequeños envoltorios de polietileno que contenían una sustancia en polvo de color blanco, que al ser sometidos al narcotest confirmó resultado positivo para clorhidrato de cocaína con un peso total de diez gramos.



La Justicia dispuso el decomiso de la droga y que se continúe con las tareas de investigación para dar con el paradero de los prófugos.