Del contrabando de animales al tráfico de droga: duras condenas a un grupo de correntinos

Un grupo de seis personas recibieron condenas de hasta seis años de prisión y duras prohibiciones en Corrientes, luego de ser juzgados por una serie de delitos cometidos con el sello del uso clandestino de la frontera.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces subrogantes Simón Bracco, Eduardo Belforte y Ruth Ponce de León, aplicó severas condenas a un grupo de personas vinculadas con el contrabando y la comercialización de droga en Paso de los Libres, luego de que sucesivamente fueran cayendo sus integrantes tras una extensa investigación y un decomiso de más de 151 kilos de marihuana.

Pero a las penas de prisión los magistrados le aplicaron fuertes sanciones de tipo comercial, laboral y funcional, ya que les prohibieron a algunos de los condenados ejercer el comercio, trabajar en el Estado o desempeñarse en fuerzas, así como el desempeño en labores aduaneras.

En este caso la Fiscalía de Distrito Corrientes a cargo de Carlos Schaefer, estuvo representada por las fiscales Tamara Pourcel y Nancy Vargas García

Se trata de Julio César Dominguez, Luis Adriano Sánchez, Mercedes De Jesus Godoy y Luis Alberto Benítez, condenados a las penas de seis años de prisión; Ever Sergio Gabriel Sisi a cinco años de prisión y Carlos Ángel Monzón, dos años y seis meses.

Domínguez, por ejemplo, recibió como pena la inhabilitación especial de seis meses para ejercer el comercio; inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de seguridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier medio de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos tres últimos; inhabilitación especial de tres años para ejercer actividades de importación o exportación; inhabilitación absoluta por 12 años para desempeñarse como funcionario o empleado público. Y además, una multa.

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