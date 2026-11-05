Corrientes: rescataron a una perra por un video de maltrato y un jefe de la Policía Rural la adoptó

Una perra de tres años fue rescatada en Goya después de que se difundiera un video en el que dos niños la maltrataban mientras una mujer los filmaba. Tras la intervención de la fiscalía, "Luna" fue entregada a la Policía Rural y luego adoptada por el jefe de la dependencia.

Un video por WhatsApp y rescate

Las imágenes del maltrato —que fueron descriptas como "difíciles de ver"— se difundieron por grupos de WhatsApp hasta que llegaron al fiscal Rural y Ambiental José Omar Cáceres, quien ordenó localizar el domicilio y poner a la perra a resguardo.

Fue así como un grupo de la Policía Rural se dirigió a una casa del barrio El Chacal, donde consiguieron que las personas vinculadas al maltrato entreguen voluntariamente al animal.

Luego de esto, Luna fue examinada por el veterinario policial Pablo Vicentín, quien le brindó la asistencia necesaria. Según informaron fuentes oficiales, el animal fue desparasitado, además de recibir vacunas, un baño y un corte de pelo, ya que presentaba "falta de cuidado y cariño”.

Después de la intervención, el comisario mayor Carlos Quirós, jefe de la Policía Rural de Goya, decidió adoptarla y hacerla parte de su familia. La decisión contó con la autorización del fiscal y, desde las autoridades, remarcaron la importancia de proteger a los animales en situación de vulnerabilidad.