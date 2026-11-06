Corrientes: intentó sobrepasar a otra moto, cayó y terminó con una fractura expuesta

Un motociclista de 21 años sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas tras ser arrollado por un camión en Corrientes. El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 12, cerca del cruce con avenida Cazadores Correntinos y la calle Verona.

Según las primeras informaciones, el joven intentó sobrepasar a otra moto, pero ambos vehículos se rozaron. Como consecuencia, perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada, donde fue embestido por un camión.

El camionero detuvo la marcha a pocos metros del lugar y un médico que se encontraba en la zona asistió al motociclista mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

El joven fue trasladado al Hospital Escuela para recibir atención médica.



