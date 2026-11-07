Desbarataron puntos de venta de droga en dos barrios de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que realizó tres allanamientos en los barrios Cichero y Bejarano, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Durante los primeros dos allanamientos, realizados en domicilios del barrio Cichero, los agentes encontraron envoltorios con una sustancia blanquecina que, tras los test orientativos, dio resultado positivo para cocaína.

También secuestraron una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos que serían utilizados para fraccionar la droga.

En esos domicilios fueron aprehendidos dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, quienes estarían vinculados con la investigación.

Posteriormente, los efectivos realizaron un tercer allanamiento en una vivienda del barrio Bejarano, donde incautaron sustancias de origen vegetal que dieron resultado positivo para marihuana, además de tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las cuatro personas aprehendidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones.