Detuvieron en Corrientes a un prófugo por un violento robo calificado en San Cosme

En las últimas horas se logró la detención de un hombre intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por un violento asalto perpetrado en jurisdicción de San Cosme.



La captura se ejecutó bajo una orden de carácter "urgente" emitida mediante un oficio por el Tribunal Oral Penal N° 2 de la ciudad de Corrientes, en el expediente penal caratulado de "robo doblemente calificado por haber sido cometido con armas y en despoblado - San Cosme".



Fue a través de un operativo conjunto entre el personal de la Guardia de Prevención de la Comisaría de San Cosme y la División de Investigación Criminal (D.I.C.) de la Unidad Regional I.



Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en la zona urbana de la localidad de San Cosme, donde el hombre buscado tiene fijado su domicilio en el Barrio San Isidro de esa comuna. Fue interceptado en la vía pública por los efectivos policiales, según detallaron.



Al momento de su detención, el sospechoso no opuso resistencia al verse cercado por los uniformados, se le notificaron formalmente sus derechos constitucionales y el motivo de su captura, de estricto cumplimiento con lo dispuesto en la audiencia de debate dictaminada por el tribunal correspondiente.



Luego de finalizar los trámites de rigor en la dependencia local, las autoridades judiciales arbitraron los medios de seguridad necesarios para su inmediato traslado hacia Corrientes Capital, donde quedó alojado provisoriamente en una comisaría de la ciudad de Corrientes donde permanecerá a disposición exclusiva del Tribunal Oral Penal N° 2.



El imputado deberá ser trasladado bajo custodia a los estrados judiciales el próximo viernes 13 de noviembre de 2026, a las 08:30 horas, momento en el que se reanudará la Audiencia de Debate donde enfrentará los cargos de robo doblemente agravado, un delito que prevé duras penas de prisión efectiva.