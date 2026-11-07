Tragedia en Corrientes: murió una joven tras el choque de una moto con un camión

Un trágico siniestro vial ocurrió alrededor de las 16.30 de este sábado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 944,5, en la zona conocida como "El Bosquecillo", donde murió una joven de 25 años, mientras que otras dos personas resultaron con heridas tras el choque de una moto con un camión.



La Comisaría Segunda de Saladas intervino por razones de jurisdicción bajo directivas de la Unidad Fiscal en turno. La víctima fatal fue identificada como Silvina Antonia Pereira (25), quien se domiciliaba en la localidad correntina de San Lorenzo.



Al momento del hecho, Pereira viajaba como acompañante en una Honda Wave de 110 cc, que era conducido por su pareja Kevin Martín Alegre (26), según confirmaron.



Por causas que aún se desconocen, la motocicleta colisionó contra un camión Volvo de color blanco con un acoplado.



A raíz del violento impacto, la joven de 25 años falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica, producto de las gravísimas lesiones sufridas.

Internado





Por su parte, Alegre sobrevivió al choque pero padeció múltiples heridas corporales, por lo que fue asistido de urgencia por los paramédicos y trasladado en ambulancia hacia el Hospital "María Auxiliadora" de Saladas, donde quedó internado bajo observación médica.



El chofer del camión de gran porte, cuya identidad no fue suministrada inicialmente por las autoridades, resultó físicamente ileso, aunque sufrió un severo cuadro de shock nervioso ante la magnitud de la tragedia vial y también fue derivado al mismo centro de salud para asistencia profesional.



