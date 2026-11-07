Un hombre será juzgado por arrojar un escombro y derribar de la moto a una menor

Este miércoles 11 iniciará en el Tribunal de Juicio de Paso de los Libres, el debate oral contra un hombre por la salvaje agresión a una menor de edad que derribó de la moto tras arrojarle un escombro que impactó en su cabeza cuando se movilizaba de acompañante en una motocicleta guiada por una mujer.



El brutal ataque ocurrió en Monte Caseros el 17 de febrero del 2024 cuando Facundo Acosta, intentó agredir con el proyectil a su expareja que iba conduciendo la moto, pero terminó golpeando en la cabeza de la menor que iba de acompañante, provocándole un traumatismo encéfalo craneal grave y hundimiento de cráneo, según publicó el portal Confirmado.com.ar.



El tribunal será presidido por Marcelo Pardo, donde el imputado enfrentará cargos por supuestos delitos de "lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa" y "lesiones gravísimas consumadas".



El hecho sucedió a las 01:45 de aquella jornada, cuando una adolescente de 17 años, circulaba con su moto por Avenida Juan Domingo Perón, acompañada por otra menor de edad. Al avanzar entre las calles Goya y Mercedes se cruzaron con Facundo Acosta, que caminaba con una moto a cuestas.



La joven al ver la situación, detuvo la marcha de su moto y ocurrió un intercambio de insultos con su expareja, hasta que decidió alejarse del lugar, cambiando en dirección a su moto para irse.



Fue entonces, cuando el acusado, levantó un escombro de 20 centímetros de diámetro y 1.5 kilogramos, según describe el expediente. Luego se acercó a la adolescente, quien advirtió la intención de Acosta, se agachó y le advirtió a su acompañante que haga lo mismo para evitar el impacto.

Agresion





Sin embargo, el escombro golpeó de manera directa contra la cabeza de la acompañante, que cayó de la moto al pavimento perdiendo el conocimiento.



Según relataron, el hombre había mantenido una relación sentimental, conflictiva y en contexto de violencia de género con la joven de 17 años, y momentos antes de cruzarse, en la calle, habían discutido con agresiones físicas y verbales, mutuas, precisaron.



Cuando fue revisada por médicos diagnosticaron que sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y hundimiento de cráneo, lo que derivó en un daño mental y orgánico, a predominio neuroencefálico, permanente, tratable sintomáticamente con poca probabilidad de cura.



Todo ello, también poniendo en riesgo la vida de ambas jóvenes.



Acosta, se dio a la fuga, siendo posteriormente aprehendido por la fuerza policial.



El juicio oral iniciará este miércoles 11 de noviembre y se extenderá a los días 12 y 13 de noviembre.



El Tribunal de Juicio, lo presidirá, Marcelo Pardo, y lo acompañaran los vocales, Marcelo Fleitas y Gustavo Ifran.