Corrientes: detuvieron a "Facundito" y recuperaron una moto robada horas antes

Un importante despliegue policial en el norte de la capital correntina culminó este sábado al mediodía con la detención de un conocido delincuente apodado "Facundito" y el recupero de una motocicleta que había sido robada horas antes.



El procedimiento se inició alrededor de las 12:30, cuando efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada IV (GRIM IV), detectaron al sospechoso mientras patrullaban la calle Costanera Norte, a la altura del barrio Lomas del Mirador.



Los motoristas interceptaron al conductor de una motocicleta Honda Wave de 100 cc, color roja y al verificar los datos del rodado con la base del sistema policial, confirmaron que registraba una denuncia activa por sustracción radicada en la Comisaría 24° Urbana. Procedieron a la demora del conductor, identificado como Facundo Emanuel B., de 21 años, alias "Facundito".



Ante la magnitud del operativo, acudieron en apoyo móviles de la Comisaría 24° para trasladar al detenido. Pocos minutos después, se sumó al lugar personal de la Comisaría 9° quienes colaboraron con el aseguramiento del área y el traslado del motovehículo recuperado.



Tanto el detenido como la Honda Wave fueron conducidos finalmente a la sede de la Comisaría 24°, donde se llevan a cabo las diligencias judiciales de rigor y se notificó a la fiscalía en turno para avanzar con la causa por robo.