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EMPEDRADO

Corrientes: recuperaron un toro de raza denunciado como perdido

Se trata de un animal raza Braford ubicado tras un extenso rastrillaje
 

Por El Litoral

Sabado, 07 de noviembre de 2026 a las 20:48

Un productor de la Cuarta Sección Lomas, solicitó ayuda porque uno de sus animales había desaparecido del campo. Ante esta situación, efectivos de la Policía Rural de Empedrado iniciaron recorridas y rastrillajes por la zona.



Los policías recorrieron distintos sectores, hablaron con vecinos y finalmente lograron encontrar al toro, de pelaje pampa y raza Braford, que estaba vivo y en buenas condiciones para ser restituido a su propietario.



El procedimiento terminó con el animal nuevamente en manos de su dueño. 

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