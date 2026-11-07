Corrientes: recuperaron un toro de raza denunciado como perdido

Un productor de la Cuarta Sección Lomas, solicitó ayuda porque uno de sus animales había desaparecido del campo. Ante esta situación, efectivos de la Policía Rural de Empedrado iniciaron recorridas y rastrillajes por la zona.





Los policías recorrieron distintos sectores, hablaron con vecinos y finalmente lograron encontrar al toro, de pelaje pampa y raza Braford, que estaba vivo y en buenas condiciones para ser restituido a su propietario.





El procedimiento terminó con el animal nuevamente en manos de su dueño.