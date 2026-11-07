Corrientes: trasladaron de urgencia a una beba de dos meses por inhalación de gas

Una beba de dos meses fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Juan Pablo II luego de un episodio ocurrido en una vivienda de la capital correntina donde había inhaló gas de una heladera que se encontraba en reparación.

El hecho ocurrió el viernes, cuando efectivos recibieron una alerta radial del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una menor que necesitaba asistencia médica en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Iberá y Potosí.

Al llegar al lugar, los policías constataron que la pequeña presentaba signos vitales, pero no respondía favorablemente. Según la información policial, la beba habría inhalado gas de una heladera que estaba siendo reparada en el sector donde se encontraba.

Ante la situación, los efectivos la trasladaron inmediatamente junto a su madre hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde fue atendida por profesionales médicos del servicio de emergencias.

Desde la Policía de Corrientes destacaron la rápida intervención del personal y su respuesta ante la situación de emergencia.