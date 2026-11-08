Un hombre murió tras el choque de un camión y un automóvil en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un fatal accidente sobre Ruta Nacional N°14, en jurisdicción de la localidad de Gobernador Virasoro.

Un violento choque entre un colectivo de larga distancia y un vehículo menor se cobró la vida de un automovilista. La víctima murió horas después en el hospital local.

Detalles del siniestro y vehículos involucrados

Las autoridades de la Comisaría Primera de Virasoro recabaron los primeros datos en el lugar del hecho.

El accidente se registró alrededor de las 21:30 del sábado sobre el kilómetro 751 de la RN 14.

La colisión involucró a un colectivo de larga distancia que circulaba con destino a la ciudad de Paso de los Libres y a un automóvil Chevrolet Agile guiado por la víctima fatal.

El conductor del automóvil, identificado con el apellido Centeno, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se confirmó su muerte cerca de las 23 debido a la gravedad de las lesiones.

Actuaciones judiciales y peritajes

Las dependencias intervinientes iniciaron las diligencias legales para determinar las causas de la colisión.

Las pericias quedaron a cargo de los efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Gobernador Virasoro. En el caso intervino la Unidad Fiscal en turno para la realización de los peritajes mecánicos e investigativos en sobre la escena del hecho.