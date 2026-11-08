Un policía de Corrientes murió tras chocar con su moto contra un patrullero estacionado

Un policía correntino murió este domingo tras chocar su moto contra un patrullero detenido con balizas en la localidad de Avia Terai, Chaco. La Fiscalía y el Gabinete Científico intervienen en las pericias e investigaciones del caso.

Detalles del hecho e identificación de la víctima

La víctima fue identificada como Gabriel Ezequiel C., de 29 años, quien se desempeñaba como oficial subayudante de la Policía de Corrientes.

El choque se produjo cerca de las 6:40 de este domingo sobre la avenida Néstor Kirchner, entre las calles 3 y 5.

La víctima se desplazaba en una motocicleta Bajaj Rouser NS200 y embistió la parte trasera de un patrullero que estaba estacionado en la calzada para iniciar un control vehicular.

Testimonio clave y peritajes de alcoholemia

La reconstrucción sumó la declaración de la pareja del efectivo muerto, quien circulaba por el mismo trayecto.

La mujer, que se desplazaba en una Honda Tornado 250 cc, contó que alrededor de las 4 habían consumido bebidas alcohólicas y que al momento del siniestro iban a una velocidad que oscilaba entre 70 y 80 km/h.

Al advertir que su pareja no la seguía, regresó sobre sus pasos y encontró al joven sin signos vitales tras haber impactado contra el móvil, confirmando además que el vehículo oficial tenía las balizas encendidas

La prueba de alcoholemia practicada a la mujer arrojó 0,55 gramos de alcohol por litro de sangre. Por su parte, los efectivos que ocupaban el patrullero dieron negativo (0,00 g/l).

Intervención judicial y medidas administrativas

Las autoridades judiciales instruyeron las actuaciones pertinentes para el resguardo de la escena y la entrega de la víctima.

El patrullero registró severos daños en el faro, la chapa, la cubierta trasera y el lateral del lado del conductor.

El Gabinete Científico del Poder Judicial llevó a cabo los peritajes en el lugar por disposición de la Fiscalía de turno. El cuerpo del oficial fue entregado a sus familiares, en tanto se iniciaron en paralelo las actuaciones contravencionales y administrativas de rigor.

Con información de Noticiero 9