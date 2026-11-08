Corrientes: murió un hombre tras recibir una puñalada en una pelea con su hijo

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre de 69 años tras recibir una herida de arma blanca durante una pelea con su hijo en el paraje Pirayú, en la localidad correntina de Torrent.

El hecho ocurrió en una estancia de la zona, donde el hombre había mantenido un altercado familiar con su hijo, de 26 años, por causas que todavía se investigan.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre, de apellido Aguirre, con una herida compatible con un arma blanca y como consecuencia de la lesión, el hombre falleció.

Tras el hecho, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor y al secuestro de un arma blanca, que será sometida a las pericias correspondientes.

La investigación continúa con intervención de la unidad fiscal y las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.