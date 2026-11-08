Secuestraron cocaína, marihuana y armas tras un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestró cocaína, marihuana y dos armas de fuego durante un allanamiento en Curuzú Cuatiá.

El operativo se realizó adelante en una vivienda ubicada sobre calle Castillo al 700, donde los agentes cumplieron una orden judicial.

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron una sustancia blanquecina que, tras el test orientativo de campo, dio resultado positivo para cocaína.





También secuestraron una sustancia vegetal que dio positivo para marihuana.

Además, incautaron dos armas de fuego, un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

En el mismo procedimiento fue aprehendido un joven de 21 años que, según la información policial, registraría un pedido de captura.

El joven y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, donde continúan las actuaciones correspondientes.