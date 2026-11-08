Refuerzan los controles viales en las rutas de Corrientes por la visita del Papa León XIV

Ante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, León XIV, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes implementaron un refuerzo en los controles camineros.

Los operativos buscan prevenir accidentes y ordenar el tránsito de fieles nacionales y extranjeros.

Objetivos del operativo y alcance territorial

El objetivo de los operativos viales están diseñados para asegurar los desplazamientos masivos hacia los puntos de celebración.

Es por ello que los controles resguardarán tanto a los ciudadanos argentinos que viajan hacia Buenos Aires o Córdoba como a los extranjeros que ingresan por los pasos internacionales de la provincia.

La finalidad primordial es garantizar un tránsito seguro, prevenir siniestros viales y mantener un registro fluido de los vehículos que circulan por las rutas correntinas.

Las tareas desplegadas son coordinadas conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía en todo el mapa provincial.