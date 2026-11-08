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CONTROLES CAMINEROS

Refuerzan los controles viales en las rutas de Corrientes por la visita del Papa León XIV

El objetivo es garantizar la seguridad para los ciudadanos que se desplacen hacia Buenos Aires o Córdoba, así como para los turistas extranjeros que ingresen a través de los pasos internacionales de la región.

Por El Litoral

Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 09:40

Ante la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, León XIV, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes implementaron un refuerzo en los controles camineros.

Los operativos buscan prevenir accidentes y ordenar el tránsito de fieles nacionales y extranjeros.

Objetivos del operativo y alcance territorial

El objetivo de los operativos viales están diseñados para asegurar los desplazamientos masivos hacia los puntos de celebración.

Es por ello que los controles resguardarán tanto a los ciudadanos argentinos que viajan hacia Buenos Aires o Córdoba como a los extranjeros que ingresan por los pasos internacionales de la provincia.

La finalidad primordial es garantizar un tránsito seguro, prevenir siniestros viales y mantener un registro fluido de los vehículos que circulan por las rutas correntinas.

Las tareas desplegadas son coordinadas conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía en todo el mapa provincial.

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