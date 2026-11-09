Caso Nanci Godoy: el fiscal confirmó el hallazgo de la escena primaria y nuevas evidencias

El fiscal Javier Mosquera brindó este lunes detalles del operativo que permitió hallar la escena primaria del femicidio de Nanci Godoy.

Además, confirmó el hallazgo de prendas, cabellos y restos humanos en una zona de bañados, que se sumarán como pruebas en la causa que se investiga.

El hallazgo de la escena primaria y las complejidades del terreno

Durante una entrevista a radio Sudamericada, el fiscal explicó cómo se logró dar con el sitio exacto donde se perpetró el crimen y los obstáculos geográficos enfrentados.

"Pudimos determinar dónde ocurrió la escena primaria del hecho, que concretamente es un camastro de juncos", señaló Mosquera sobre el sector descubierto a unos 10 o 15 metros de donde se halló el cuerpo.

El fiscal destacó a la topografía cambiante y advirtió que esta cualidad es la que puso dificultad al momento trabajar en un terreno que ya se considera hostil. "Nos enfrentábamos no solamente a cuestiones de topografía totalmente cambiante de un día al otro, sino que a zonas de junco, zonas de bañado, zonas de monte", destacó el entrevistado.

Para dar con los elementos, el equipo debió realizar una búsqueda minuciosa introduciendo los antebrazos en el agua. Mosquera aseguró que "tuve que poner 8 o 10 policías a buscar a mano en la profundidad del agua, sumergido todo el brazo, prácticamente antebrazo, buscando minuciosamente".

Nuevas evidencias y estado de la investigación

El titular de la Unidad Fiscal de Esquina detalló qué elementos se sumaron al legajo y mantuvo prudencia sobre los pasos procesales.

Sobre los nuevos elementos hallados dijo que "encontramos prendas de vestir de la señora Nancy, encontramos pelos y una hebilla", especificó y agregó que se encontró "otros restos, de partes humana me refiero".

Ante la consulta de si el ataque ocurrió en una vivienda, el fiscal fue categórico e indicó que "esto fue a la intemperie". Esta teoría se refuerza ya que, según el fiscal, "se han producido múltiples allanamientos y todos daban resultados negativos".

Sobre el estado de la causa, Mosquera indicó que "estamos en una investigación incipiente, primigenia, se han logrado muchos avances", prefiriendo no aventurar plazos de esclarecimiento total mientras aguardan pericias telefónicas e histológicas.