Corrientes: rescataron a cinco perros de una vivienda por una denuncia de maltrato animal

La Policía de Corrientes informó este lunes que rescató a cinco perros en una vivienda del barrio El Chacal, en Goya, en el marco de una investigación por supuesto maltrato animal.

Durante la intervención, los uniformados encontraron cinco animales: un perro de raza pitbull, dos caniches y dos mestizos.

Según informó la fuerza, se concretó la entrega voluntaria de los perros, que posteriormente fueron trasladados a la dependencia policial para garantizar su protección y resguardo.

El operativo se llevó adelante a partir de las diligencias ordenadas por la autoridad fiscal para verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Desde la Policía señalaron que esta intervención se suma a otros procedimientos realizados recientemente en el mismo barrio, también vinculados con la protección de animales domésticos.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se encontraban los perros y establecer si existieron conductas de maltrato.