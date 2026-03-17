Muerte dudosa: exhumaron el cuerpo de un joven fallecido en Derqui

En las últimas horas se produjeron avances en la causa donde se investiga la muerte dudosa de un adolescente de 17 años, ocurrida hace un mes en la localidad de Derqui, que fuera caratulada en principio como "supuesto suicidio".

La Justicia, a pedido de la querella a cargo del doctor Raúl Sotelo, dispuso la exhumación del cuerpo y la realización de una autopsia en búsqueda de esclarecer las circunstancias de su muerte.



Cabe señalar que la familia realizó reiterados reclamos e incluso protestó con cortes de tránsito sobre la Ruta Nacional 12. Sostienen que el joven pudo haber sido víctima de un hecho violento.



"A la familia hay cosas que no le cierran por ejemplo que el cuerpo tenga una soga al cuello, que pendia de una rama de pequeño diámetro y que esté solo a 1,60 de altura. El joven tenía 1,80 de estatura", alertó el abogado, quien además añadió que "otra de las medidas que solicité es que le efectúen una pericia toxicológica", puntualizó.



Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el lunes fue retirado el cuerpo del cementerio local para ser trasladado al Instituto Médico Forense de la ciudad de Corrientes, y concluida la autopsia, fue regresado a su lugar de descanso.

Cabe señalar que el joven apareció sin vida en la madrugada de 19 de febrero, colgado a unos 300 metros de su casa.