Llevaba casi 100 kilos de carne clandestina en el baúl de un automóvil en Corrientes

Un insólito y voluminoso cargamento de carne vacuna fue incautado este martes en la zona de Cañada Quiroz, Riachuelo, durante un operativo cerrojo ejecutado por la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica de Capital.

El procedimiento comenzó cuando los efectivos patrullaban la Ruta Provincial N° 3 y divisaron a un hombre cargando piezas de carne en el baúl de un automóvil. Ante la sospecha de una faena clandestina, los agentes montaron una vigilancia discreta y esperaron a que el vehículo iniciara su marcha hacia la Ruta Nacional 12 para interceptarlo.

A unos 1000 metros de la zona de carga, la policía detuvo la marcha del rodado y el conductor de 38 años, no pudo ocultar lo que transportaba: al abrir el baúl, los uniformados hallaron 94 kilos de carne vacuna, distribuidos en dos paletas, dos cuartos, costillares completos y el cogote.

El hombre alegó haber comprado la mercadería a una familia de la zona, cerca de la garita de San Expedito, pero carecía de cualquier documentación sanitaria o comercial que acreditara el origen legal del animal.

En consecuencia y por orden del fiscal Ángel Eugenio Machado, el sospechoso fue aprehendido y se secuestró tanto el automóvil como la carne.La investigación dio un paso más cuando, con autorización del juez de turno, se procedió al allanamiento de la vivienda desde donde había partido el vehículo. Las autoridades secuestraron herramientas y elementos vinculados directamente a la faena clandestina.El sospechoso enfrenta ahora actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, referido a la violación de las leyes de policía sanitaria animal.