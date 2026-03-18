Amenaza de bomba en Goya: evacuaron un colegio y suspendieron clases

La localidad de Goya vivió una amenaza de bomba a un establecimiento educativo, de manera preventiva se evacuó a los alumnos y todo el personal del colegio Santa Teresa.

Tras conocerse la amenaza se realizó la evacuación hacia la plaza Mitre, al mismo tiempo que la Policía de la Provincia se hizo presente en el lugar para resguardar a los menores y trabajadores del colegio.

La División Antiexplosivos de la Policía de Corrientes llegó al establecimiento educativo para inspeccionar y descartar cualquier peligro.

En tanto que las autoridades del colegio informaron que se suspenden las actividades durante el resto de esta jornada.

