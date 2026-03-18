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Reestructuración en la Policía de Corrientes: retiraron a cuatro comisarios mayores

La decisión implicó nuevas designaciones en áreas clave de la fuerza. El jefe y el subjefe continúan en funciones. 

Por El Litoral

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 12:18

La Policía de Corrientes atraviesa una reestructuración importante en su conducción. Cuatro comisarios mayores de la cúpula fueron pasados a retiro. La medida fue tomada por pedido del Gobierno provincial y genera cambios significativos en la fuerza.

Dejan sus cargos

El gobernador Juan Pablo Valdés dispuso el cese definitivo de servicios para:

  • General Víctor García

  • General Liliana Acosta

  • General Claudio Balmaceda

Además, se cubre la Dirección General de Drogas Peligrosas, tras el retiro previo del general Javier Toledo.

Nuevas designaciones

Las autoridades designadas en la fuerza son:

  • Dirección General de Personal: Comisario General Diego Sotelo

  • Dirección General de Asuntos Judiciales: Comisario General Sergio Aguilar

  • Dirección General de Drogas Peligrosas: Comisario General José Sena

  • Dirección General de Grupos Especiales: Comisario General Roberto Hetler

Por otro lado, el jefe y el subjefe de la Policía provincial continúan en funciones, mientras se consolidan estos cambios.

Con información de "Corrientes en el aire".

 

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