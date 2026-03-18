Reestructuración en la Policía de Corrientes: retiraron a cuatro comisarios mayores

La Policía de Corrientes atraviesa una reestructuración importante en su conducción. Cuatro comisarios mayores de la cúpula fueron pasados a retiro. La medida fue tomada por pedido del Gobierno provincial y genera cambios significativos en la fuerza.

Dejan sus cargos

El gobernador Juan Pablo Valdés dispuso el cese definitivo de servicios para:

General Víctor García

General Liliana Acosta

General Claudio Balmaceda

Además, se cubre la Dirección General de Drogas Peligrosas, tras el retiro previo del general Javier Toledo.

Nuevas designaciones

Las autoridades designadas en la fuerza son:

Dirección General de Personal: Comisario General Diego Sotelo

Dirección General de Asuntos Judiciales: Comisario General Sergio Aguilar

Dirección General de Drogas Peligrosas: Comisario General José Sena

Dirección General de Grupos Especiales: Comisario General Roberto Hetler

Por otro lado, el jefe y el subjefe de la Policía provincial continúan en funciones, mientras se consolidan estos cambios.

Con información de "Corrientes en el aire".