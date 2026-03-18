Reestructuración en la Policía de Corrientes: retiraron a cuatro comisarios mayores

La Policía de Corrientes atraviesa una reestructuración importante en su conducción. Cuatro comisarios mayores de la cúpula fueron pasados a retiro. La medida fue tomada por pedido del Gobierno provincial y genera cambios significativos en la fuerza.
Dejan sus cargos
El gobernador Juan Pablo Valdés dispuso el cese definitivo de servicios para:
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General Víctor García
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General Liliana Acosta
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General Claudio Balmaceda
Además, se cubre la Dirección General de Drogas Peligrosas, tras el retiro previo del general Javier Toledo.
Nuevas designaciones
Las autoridades designadas en la fuerza son:
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Dirección General de Personal: Comisario General Diego Sotelo
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Dirección General de Asuntos Judiciales: Comisario General Sergio Aguilar
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Dirección General de Drogas Peligrosas: Comisario General José Sena
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Dirección General de Grupos Especiales: Comisario General Roberto Hetler
Por otro lado, el jefe y el subjefe de la Policía provincial continúan en funciones, mientras se consolidan estos cambios.
Con información de "Corrientes en el aire".