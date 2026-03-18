Concretaron el Goya el primer allanamiento por narcomenudeo bajo la nueva ley

En un allanamiento conjunto en el barrio San Ramón de Goya, la Policía secuestró dosis de cocaína, marihuana, celulares entre otros elementos donde aplicaron los lineamientos de la nueva ley provincial sobre narcomenudeo. En esta ciudad es el primer operativo bajo esta legislación aplicada tras su reciente sanción en la Legislatura.

Por el hecho cinco personas quedaron a disposición de la justicia.Según detallaron, participaron efectivos de las comisarias de distritos Primera, Segunda, Cuarta Quinta y del GTO dependientes de la Unidad Regional II que operaron en forma conjunta y coordinada bajo directivas de la Unidad Fiscal de Investigación.

Irrumpieron en un domicilio del barrio San Ramón de esta ciudad, dondeFueron demoradas tres personas y otras dos quedaron en calidad detenidas (una mujer y un hombre) todos mayores de edad.Los implicados, junto con los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la Comisaría de Distrito Segunda por razones de jurisdicción.