Caso Rosé: se conocerá la sentencia a los policías imputados

Cinco efectivos policiales fueron imputados por abandono de persona agravado por el resultado de muerte, en una causa que investiga el fallecimiento de un joven ocurrido en noviembre de 2021 en la costanera sur de la ciudad de Corrientes.

Durante este miércoles se desarrollarán los alegatos de las partes, tras lo cual el tribunal dictará la sentecia.

El hecho tuvo como víctima a Lautaro Rosé, quien se arrojó al río Paraná durante una intervención policial.

El hecho

Según la reconstrucción judicial, la madrugada del 8 de noviembre de 2021, Lautaro y un grupo de amigos se encontraban en la zona de la costanera sur, cerca del predio del club Boca Unidos.

Tras un llamado al 911 por disturbios, móviles policiales acudieron al lugar. Registros de cámaras de seguridad y testimonios indican que los agentes realizaron un giro en “U” e iniciaron una persecución contra los jóvenes.

En ese contexto, Lautaro, que no sabía nadar, se arrojó a las aguas del río Paraná.

Testimonio y pruebas

Un menor que acompañaba a la víctima logró salir del agua y denunció haber sido golpeado y esposado por los efectivos, sin que su detención fuera registrada oficialmente.

Los informes médicos incorporados a la causa corroboraron las lesiones denunciadas. Además, el testigo afirmó que los agentes ignoraron los pedidos de auxilio de Lautaro y lo amenazaron para que no revelara lo sucedido.

Imputados y calificación legal

Los policías Carlos Alberto Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero están imputados por:

Abandono de persona agravado por el resultado de muerte

Apremios ilegales en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público

Todos fueron separados de sus funciones y permanecen en libertad.

En tanto, Vicente Manuel Pruyas Suárez está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y continúa en funciones.