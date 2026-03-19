Caso Rosé: salieron a respaldar los alegatos del Fiscal de Cámara ante cuestionamientos

La Fiscalía General de la Provincia, a cargo de César Sotelo emitió un comunicado respaldatorio al accionar desplegado por el fiscal de Cámara Carlos Lértora en su rol durante el juicio por la muerte de Lautaro Rosé.

"El Ministerio Público reafirma la plena autonomía funcional del fiscal de juicio en la formulación de la acusación, que constituye una tarea técnica e independiente", puntualizaron, frente a cuestionamientos públicos que se dieron en las últimas horas.

Aclaran que el organismo "no tiene facultad para obligar o interferir en las decisiones de acusar o no, ni en el contenido de los alegatos", con los cual se deja en claro la autonomía de los miembros en sus decisiones.

En otro orden de cosas, ante las "manifestacions" de Lértora de no querer intervenir en el juicio, aclararon que la Fiscalía General analizó el pedido y le ordenó que debe seguir en su puesto, ya que no hallaron motivos legales válidos para que deje la causa.

Por otra parte, ante plantean que ante "cualquier eventual irregularidad en la actuación de un integrante del Ministerio Público, se gestionará por las vías legales y disciplinarias previstas en la legislación vigente".

Acerca del modo de actuar, ratifican el "compromiso irrestricto con la transparencia, el respeto a la labor de todos sus integrantes y la correcta administración de Justicia".

Caso



El miércoles último, el Tribunal Oral Penal N° 1 condenó a Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, como coautores del delito "abandono de persona agravado por muerte".

Por otra parte, el Tribunal resolvió absolver a Juan Daniel Aveiro del mismo delito por el que había sido acusado, al considerar que existía insuficiencia probatoria. En igual sentido, se dispuso la absolución de todos los imputados -Prieto, Barberán Robledo, Aguirre, Romero y Aveiro- en relación a los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de acusación fiscal.

También fue absuelto Vicente Manuel Pruyas Suárez, quien estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el mismo motivo.

El hecho está relacionado con la muerte de Lautaro Rosé, de 18 años, ocurrida el 8 de noviembre de 2021 tras una persecución policial en la Costanera Sur, donde el joven se había arrojado al Río Paraná, sin saber nadar.

