Corrientes: decomisaron 800 kilos de carne de faena clandestina en una camioneta

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro, decomisaron 800 kilos de carne vacuna de procedencia dudosa en un procedimiento realizado sobre la Ruta Provincial N° 37, donde demoraron al conductor de una camioneta.

Fue en el marco de tareas preventivas contra el abigeato y la faena clandestina, dispuestas por la Jefatura de Policía de Corrientes. Al inspeccionar el rodado, constataron que se

Por disposición del fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino.