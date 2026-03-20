Desarticularon kiosco narco con dosis cocaína, marihuana, y armas de fuego

Tras un allanamiento a un domicilio del barrio Caridi de la Capital correntina, detectaron un "kiosco" narco, donde secuestraron dosis de cocaína, marihuana, armas de fuego y un millonario monto de dinero.

Se trató de una investigación iniciada a raíz de una investigación que se desprendió de una causa de se inició en Curuzú Cuatiá.

Secuestraron dinero en efectivo, dólares, dosis de cocaína, de marihuana, 14 celulares, gran cantidad de cartuchos de armas de fuego entre otros elementos de interés.

El procedimiento fue concretado en forma conjunta con personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado y otras dependencias, en una vivienda de calle Pago Largo al 2400.



Incautaron, dinero en efectivo cercano a los $ 157.940 pesos argentinos, dinero de moneda extranjera entre $US 1.100 dólares, y $5 reales.

Además de 14 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos de origen dudoso, diversas armas de fuego como ser una pistola Bersa de 380, junto con 24 cartuchos calibre 380, 2 rifles (aire comprimido) 2 recipientes con Marihuana, además de cigarrillos caseros con la misma sustancia, un envoltorio con cocaína, entre otros elementos de fraccionamiento por lo que se estima que el valor de lo incautado rondaría los 110.000 pesos.

Cabe señalar, que en el lugar además se identificó a los moradores de la vivienda posteriormente los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia.