Corrientes: mataron a tiros a un productor rural para robarle la camioneta

Un trágico hecho de inseguridad rural se registró en la localidad correntina de La Cruz, donde un hombre fue asesinado durante un asalto en el paraje Yurucuá, informaron este sábado fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la noche del viernes en una zona rural sin señal telefónica, donde un hombre de apellido Díaz, conocido en la zona como “Pitoi”, quien se desempeñaba como trabajador rural fue atacado por delincuentes.

Según la información inicial, los delincuentes le dispararon al hombre, provocándole la muerte en el lugar. Luego, sustrajeron distintos elementos, entre ellos celulares y una camioneta, en la que escaparon.

La esposa del hombre logró sobrevivir al ataque y en horas de la mañana del sábado, fue encontrada por un vecino mientras caminaba por la Ruta Provincial 145 en busca de ayuda.

Ante el caso, la Policía de Corrientes inició un operativo en la zona y trabaja sobre distintas líneas investigativas. De acuerdo a los primeros datos, habría al menos tres personas involucradas en el hecho.

La causa se encuentra en etapa de investigación, con intervención de la Justicia, que busca esclarecer lo ocurrido y dar con los autores del crimen.

Repudio del sector rural

Tras el hecho, la Sociedad Rural de La Cruz emitió un comunicado en el que expresó su repudio por lo ocurrido y solicitó el pronto esclarecimiento del caso.

Además, la entidad manifestó su preocupación por este tipo de hechos en zonas rurales y acompañó a la familia de la víctima en este difícil momento.