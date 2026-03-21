Murieron tres personas en sendos choques sobre la Ruta 12 en Empedrado e Ituzangó

Luego de dos siniestros viales ocurridos en distintos tramos de la Ruta Nacional 12 ocurridos a las 18 de este sábado en Empedrado e Ituzaingó, murieron tres personas.

Uno de los hechos sucedió a la altura del kilómetro 973, en jurisdicción de la comisaría distrito Empedrado donde se produjo el despiste y vuelco de un vehículo, en el que viajaban cuatro personas, y dejó el saldo de una persona fallecida.



Según las primeras investigaciones, el hecho tuvo como único protagonista a un automóvil Citroën C3. Por motivos que todavía son materia de peritaje, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada y terminara volcando a un costado de la ruta.

En el automóvil viajaban cuatro ocupantes en total. Debido al fuerte impacto, una mujer de 29 años falleció de forma instantánea. Los otros tres acompañantes resultaron con heridas de diversa consideración y fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano para recibir atención médica. Aún no fue identificada la persona fallecida.

Trabajaron efectivos policiales y peritos, bajo las directivas de la Unidad Fiscal en turno. Por su parte, la Comisaría de distrito Empedrado quedó a cargo de las diligencias legales

Ituzaingó



El otro trágico episodio ocurrió a la altura del paraje San Borjita, de Ituzaingó donde murieron en el acto un hombre de 54 años y una mujer de 56, y otras cuatro personas, resultaron heridas, tras un choque frontal.

Fue alrededor de las 18 en el kilómetro 1319 de la Ruta Nacional N° 12, e involucró a dos vehículos que, por causas que la Justicia intenta establecer, colisionaron de manera violenta. En uno de los rodados, un Peugeot, viajaba una pareja compuesta Andrés Alves Correa (54) y Estela Espindola de 56, quienes perdieron la vida de forma instantánea.

El segundo vehículo protagonista fue un Toyota Yaris, en el cual se trasladaban cuatro personas. Según los primeros reportes médicos, uno de los ocupantes sufrió lesiones de carácter grave y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano. Los demás integrantes de este vehículo presentaron heridas de diversa consideración, aunque se encontrarían fuera de peligro.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría distrito Segunda de Ituzaingó y peritos en accidentología bajo las órdenes de la Unidad Fiscal en turno.