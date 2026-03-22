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Fatal accidente

Corrientes: un menor murió tras chocar en moto en Monte Caseros

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo. La víctima tenía 17 años y viajaba con una acompañante la cual continúa hospitalizada.

Por El Litoral

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 12:25

La Policía de Corrientes informó este domingo sobre un siniestro vial con consecuencia fatal se registró en Monte Caseros.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en la intersección de las calles Eva Duarte de Perón y Atamañuk, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el accidente involucró a un vehículo marca Isuzu, conducido por un joven de 18 años, y una motocicleta Motomel Skua 250 cc.

El rodado menor era guiado por un adolescente de 17 años, quien iba acompañado por una joven de 16.

Consecuencias fatales

A raíz del choque, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital local.

Pese a las atenciones recibidas, desde el nosocomio se confirmó la muerte del conductor del rodado menor, mientras que la acompañante sufrió lesiones de consideración.

Intervención policial y judicial

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

En tanto, en la Comisaría de Distrito Primera de Monte Caseros continúan las diligencias del caso.

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