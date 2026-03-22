Secuestran joyas y bienes tras cuatro allanamientos en Corrientes: hay un detenido

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron diversos elementos de valor y detuvieron a un joven tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del barrio Esperanza de la capital correntina.

Los procedimiento se realizaron en cuatro domicilios ubicados en la manzana M2, sobre avenida Mario José Payes y Lombardero, en la intersección de calles Cocomarola y Telechea, y en pasaje 733.

Como resultado, los efectivos lograron el secuestro preventivo de joyas de oro y plata, entre ellas aros, pulseras, cadenas, dijes y anillos.

Además, se procedió a la detención de Daniel Exequiel Gauna, de 21 años, alias “Negrito”, señalado en la investigación.

En continuidad con las tareas investigativas, también se incautaron otros elementos, como un televisor marca TCL de 55 pulgadas y un perfil tipo C de 12 metros, que quedaron a resguardo de la dependencia policial.

Todos los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la UFIC N° 6, mientras que el detenido permanece sujeto a la causa.