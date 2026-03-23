Corrientes: detuvieron en Empedrado a un hombre acusado de abusar de una menor

Un operativo policial sobre la Ruta Nacional N° 12 permitió la captura de un hombre identificado como JRM, de 40 años, acusado de abusar de una menor de edad en la capital correntina.

El sujeto fue interceptado a la altura de Empedrado cuando se desplazaba en un vehículo particular con el fin de trasladarse hacia la provincia de Buenos Aires.

​La orden de detención fue emitida por la Jueza de Garantías luego de la denuncia presentada por la madre de la menor.

Según el relato de la mujer, ella misma habría encontrado a su pareja "infraganti" junto a la niña durante la madrugada del sábado, en la vivienda que compartían en el barrio Cichero.

​El testimonio de la madre

​La denunciante relató el impacto de descubrir la situación en su propio hogar: "Yo no sabía que mi hija estaba luchando con su cabeza y guardando un secreto tan grande, estaba aguantando algo tan feo", expresó.

​La mujer fue contundente respecto al hallazgo del pasado sábado. "No sé quién es mi marido, yo lo vi y escuché palabra por palabra lo que me contó mi hija”, dijo a radio Sudamericana.

Tras la exposición de estos hechos, la Justicia ordenó la captura del hombre, la cual se hizo efectiva este lunes durante el control en la ruta..