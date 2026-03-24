Tragedia en Corrientes: murió una mujer que permanecía internada tras un choque de motos

Luego de trece días de agonía, confirmaron el fallecimiento de una mujer que permanecía internada en el Hospital Escuela de Corrientes, producto de las gravísimas lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido semanas atrás.



La víctima, identificada como Nidia Isabel Humerez, (mayor de edad) protagonizó una fuerte colisión el pasado 11 de marzo en la ciudad de Bella Vista y desde ese momento, debido a la complejidad de su cuadro, había sido derivada de urgencia al centro de salud de mayor complejidad de la provincia de Corrientes, donde finalmente se produjo su deceso en horas de la noche del lunes.



Según los registros policiales, el accidente se registró en la intersección de las calles Chacabuco y Roca, en Bella Vista, donde colisionaron dos motocicletas una Honda Wave, en la que se desplazaba Humerez, y una tipo Scooter de 75cc, conducida por un joven de apellido Sánchez.



Si bien las causas exactas del choque aún son materia de peritaje, el impacto dejó a la mujer con heridas críticas que requirieron su traslado inmediato y posterior internación bajo pronóstico reservado.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio intervención inmediata a la autoridad fiscal de turno. Por su parte, la Comisaría de Distrito Segunda de Bella Vista continúa con las diligencias legales.