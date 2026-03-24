Conmoción en Corrientes: un menor de edad murió tras recibir una descarga eléctrica

La localidad de Empedrado se vio consternada con el fallecimiento de un joven de 12 años, que perdió la vida presuntamente tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en la vía pública, al parecer tras tomar contacto con un alambrado perimetral, confirmaron fuentes policiales.



El hecho se registró alrededor de las 15 del lunes, en la intersección de las calles Montevideo y Junín.



Según la información preliminar recabada por efectivos de la Comisaría de Distrito Empedrado, el menor habría mantenido contacto accidental con un alambrado perimetral que, por causas que aún son materia de investigación, se encontraba electrificado.



Tras el incidente, el niño fue auxiliado y trasladado de forma inmediata al hospital local. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud por estabilizarlo, minutos después de su ingreso se informó oficialmente su deceso, lo que generó un clima de dolor e impotencia entre los vecinos de la zona.

Hasta el momento, se desconocen los detalles técnicos sobre el origen de la fuga eléctrica que energizó el cerco.

La Unidad Fiscal en turno tomó intervención inmediata en el caso, ordenando las pericias correspondientes en el lugar del siniestro para determinar responsabilidades.