Desmantelaron un campamento de cuatreros en una zona de difícil acceso en Corrientes

En el marco de un operativo de prevención de delitos rurales, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó logró localizar y desarticular un refugio clandestino utilizado presuntamente por cuatreros. El procedimiento se extendió durante la mañana de ayer en sectores estratégicos de campos locales que venían siendo blanco de ingresos no autorizados.

La comisión policial, inició las tareas de rastrillaje a las 7 del viernes, desplazándose por terrenos de compleja geografía. Durante la incursión, los efectivos identificaron una serie de "trillos" o senderos ocultos entre la vegetación, diseñados por los delincuentes para desplazarse sin ser advertidos por los propietarios de los establecimientos rurales.

La totalidad de los elementos fue trasladada a la dependencia jurisdiccional para su correspondiente análisis pericial. Según informaron fuentes oficiales, este operativo forma parte de un plan integral de seguridad destinado a brindar mayor protección a los productores de la zona ante el incremento de la actividad delictiva en el sector rural.