Detuvieron a tres personas sorprendidas en la venta de envoltorios de estupefacientes

En un operativo cerrojo realizado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Policía de Corrientes logró desbaratar una boca de expendio de drogas en el barrio Villa Belgrano de la ciudad de Curuzú Cuatiá. El procedimiento culminó con la detención de tres hombres y el secuestro de diversas sustancias prohibidas, teléfonos celulares y un arma blanca.

El despliegue, motivado por denuncias previas de comercialización de estupefacientes, se concentró en la intersección de las calles Isabel la Católica e Italia.

Bajo la supervisión directa del Fiscal Dr. Oscar Cañete, efectivos de las comisarías Primera y Segunda, junto a los grupos GTO y la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.), de la Unidad Regional III, interceptaron a tres individuos que intentaron darse a la fuga al advertir la presencia oficial.

Entre los detenidos se encuentra J. R. S., un hombre con antecedentes penales quien, en su intento de huida, descartó envoltorios en una vivienda cercana. Los otros dos aprehendidos fueron identificados como R. D., quien opuso resistencia al arresto, y S. G.Además de los narcóticos, las autoridades secuestraron tres teléfonos celulares —clave para el avance de la investigación— y un cuchillo con su respectiva vaina. Por disposición de la justicia, los tres sujetos fueron trasladados a la alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedaron alojados mientras continúan las diligencias de rigor.