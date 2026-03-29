Corrientes: rescatan un yacaré en zona urbana de Santa Ana

Un inusual episodio se registró en la localidad de Santa Ana, donde vecinos del barrio Leconte alertaron a la Policía sobre la presencia de un yacaré en plena zona urbana.

El hallazgo generó preocupación, tanto por el riesgo que podía representar para los habitantes como para el propio animal, fuera de su entorno natural.

Intervención policial y rescate

Ante la situación, efectivos de la Comisaría de Distrito Santa Ana intervinieron de manera inmediata y llevaron adelante un operativo para controlar la situación.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó de forma “profesional”, logrando poner en resguardo al ejemplar sin que se registraran incidentes.

Traslado y liberación en su hábitat

Una vez asegurado, el yacaré fue trasladado y posteriormente liberado en su hábitat natural, con el objetivo de preservar la fauna silvestre.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de dar aviso ante este tipo de situaciones, para evitar riesgos y garantizar tanto la seguridad de las personas como la protección de los animales.