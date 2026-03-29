Corrientes: investigan abuso y detienen al padre de una menor en Paso de la Patria

Un hombre fue detenido en la localidad de Paso de la Patria en el marco de una causa por presunto abuso sexual contra una menor de edad.

Según información aportada por una fuente local, el procedimiento se concretó durante la tarde del viernes, alrededor de las 17 o 18 horas, luego de la denuncia radicada por la madre de la niña.

“La detención ocurrió ayer a la tarde, a esas de las 5 o 6”, indicó el periodista Pedro Barboza.

Investigación en curso

De acuerdo a los primeros datos, el acusado es el padre de la menor, una niña de entre 3 y 4 años con discapacidad.

La causa se encuentra en etapa investigativa y bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho.

En ese sentido, la fuente consultada señaló que “la mamá de la víctima hizo la denuncia”, lo que derivó en la rápida actuación policial.

Secuestro de elementos y pruebas

Tras la detención, los efectivos realizaron procedimientos para recolectar pruebas vinculadas a la causa.

“Recién vino la policía a llevar ropas con pruebas”, agregó Barboza.

Asimismo, indicaron que el accionar policial se dio con celeridad para evitar una posible fuga del sospechoso.

Conmoción en la comunidad

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad local. “Acá están todos conmocionados”, expresó el informante sobre la repercusión del caso en la localidad.

Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.