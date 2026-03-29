Corrientes: un motociclista está grave tras un choque con un utilitario

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre resultó herido tras protagonizar un siniestro vial con un utilitario en el barrio 17 de Agosto,

El hecho ocurrió en horas del viernes en la intersección de avenida Cazadores Correntinos y calle Alejandro Dumas, donde colisionaron una trafic y una motocicleta.

Según la información policial, el utilitario era conducido por un hombre de apellido González, mientras que la motocicleta, una Zanella de 110 cc, era guiada por otro de apellido Abad, ambos mayores de edad.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que presentaba lesiones de carácter graves.

En el caso interviene la Comisaría Décimo Octava, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.