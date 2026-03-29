Corrientes: investigan la muerte de una joven y realizan tres allanamientos

La Policía de Corrientes realizó este sábado tres allanamientos en el marco de la investigación por la muerte de una adolescente de 15 años, ocurrida días atrás.

Los procedimientos fueron realizados en el barrio 4 Hectáreas, ordenados por la Fiscalía de Instrucción en turno y contaron con la intervención de efectivos de la comisaría local.

Elementos secuestrados

Como resultado de los operativos, los investigadores secuestraron:

nueve teléfonos celulares de distintas marcas y modelos

celulares de distintas marcas y modelos una camioneta Renault Alaskan

Según informaron fuentes del caso, se trata de elementos vinculados a la causa que busca esclarecer lo ocurrido.

El caso

El episodio tuvo lugar el martes 24 de marzo por la noche. Alrededor de las 23:40, personal policial acudió a una vivienda tras un llamado de emergencia.

De acuerdo al testimonio de una mujer de 33 años, madre de la víctima, minutos antes había recibido un llamado de su hija, quien le pidió que la fuera a buscar para regresar a su hogar.

La escena

Al llegar al domicilio donde la adolescente convivía con su pareja, la mujer la halló sin signos vitales en una de las habitaciones.

Pese a los intentos de asistirla, no logró reanimarla. Tras el hallazgo, la escena fue preservada para la realización de pericias.

La Justicia continúa con las diligencias para determinar las circunstancias en que se produjo la muerte, mientras se analizan los elementos secuestrados en los allanamientos.