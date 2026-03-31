Confirmaron el procesamiento del empresario Federico Cheme por narcotráfico

La Justicia Federal en Corrientes confirmó este martes el procesamiento con prisión preventiva para el empresario Federico Cheme por narcotráfico, con lo cual se allana el camino a un juicio en el que compartirá imputación con otras tres personas.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, integrada por los jueces Ramón Luis González y Fermín Ceroleni, que rechazaron los recursos de las defensas de Cheme, tanto como de Cecilia Mercedes Romero, Oscar Eduardo Wirz y Norberto Adrián Molina, los otros imputados.

Los cuatro fueron hallados por la Policía de Corrientes en pleno intercambio, con 2,160 kilogramos de cocaína el 21 de junio de 2025 por la noche en el barrio Laguna Seca de Corrientes.

De ser encontrados culpables, los imputados podrían afrontar penas que van de 6 a 20 años de prisión, según infirmaron a El Litoral fuentes de la causa.

En la resolución de este martes, los jueces dejaron marcados conceptos contundentes de cómo se realizaban las maniobras por las que terminaron procesados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más personas.

Roles definidos

En este sentido, la estructura de intervención de los imputados revela una clara distribución funcional de roles, según precisaron los magistrados y detallaron:

-Cheme asume la dirección y coordinación general, estableciendo contactos, organizando tiempos y lugares y vinculando a los distintos intervinientes con el eventual destinatario final.

-Wirz actúa como enlace logístico, articulando los movimientos y transmitiendo información relevante para asegurar la concreción del plan.

-Molina se vincula con la disponibilidad material de la sustancia, en tanto es aprehendido en el contexto en que se produce el secuestro de los 2.160 gramos de cocaína.

-Romero se encontraba en el interior del Toyota Etios -vehículo en el que se hallaba el estupefaciente- en el momento en que se produce el acercamiento de los otros intervinientes, lo que la sitúa en una posición de co-disponibilidad del objeto del delito.

En prisión a la espera del juicio

Uno de los puntos que la Cámara también definió fue ratificar que a la espera del juicio los imputados deben permanecer en prisión preventiva. Se sabe que Cheme, por caso, cumple con el arresto en la Comisaría 1ra de esta capital.

No obstante, por una decisión del Juzgado Federal 1 a cargo de Gustavo Fresneda, que tiene desde el inicio la causa, el empresario se encuentra dentro de un periodo de 90 días de prórroga de la preventiva, luego de que su defensa reclamara que se disponga un plazo exacto.

La Cámara había ordenado al juez de primera instancia que le imponga a Cheme un plazo razonable de prisión preventiva, pero en el caso de los otros imputados, rechazó las solicitudes, según refieren fuentes con acceso al expediente. Atento a ello, es que podrían permanecer -según lo indica el Código Procesal anterior- hasta dos años a la espera de juicio sin recuperar la libertad.

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