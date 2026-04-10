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JUSTICIA

Condenaron a prisión al conductor chaqueño que mató a un jubilado y a su nieto en Corrientes

El Tribunal Oral Penal N°1 dictó la sentencia por el doble homicidio culposo ocurrido en 2020.

Por El Litoral

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 11:29

El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes condenó hoy al chaqueño Marcelo Sebastián Rodríguez a cinco años y seis meses de prisión por la muerte de un hombre de 78 años y su nieto de 4 en Paso de la Patria. Lo encontraron responsable de doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo.

Del mismo modo, se le aplicó la inhabilitación para conducir por diez años todo tipo de vehículos con motor. Según la resolución, hasta que la sentencia quede firme, Rodríguez deberá fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el tribunal y no salir de la provincia de Chaco sin autorización.

Además,  el tribunal resolvió absolver a Juan Daniel Aveiro, quien también se encontraba imputado en la causa.

El hecho: huida y alcohol en sangre 

El 17 de enero de 2020 en la localidad de Paso de la Patria, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, Marcelo Rodríguez atropelló a un hombre de 78 años y a su nieto, quienes caminaban por la vía pública. El impacto ocurrió alrededor de las 21.40 y ambas víctimas murieron en el lugar. 

Rodríguez escapó y, minutos después, la Policía lo encontró junto a un acompañante. Fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,56 gramos de alcohol en sangre, en una jurisdicción donde rige la tolerancia cero al volante.

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