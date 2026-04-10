Cayó el "motoquero viral" de Corrientes: subía videos a redes sociales haciendo "willy"

Los Efectivos de la Unidad Especial Anti-arrebatos demoraron este jueves a un joven de 25 años, reconocido en el ambiente de las dos ruedas por promocionarse realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo su vida y la de terceros en las calles de la ciudad de Corrientes.

La investigación se inició de oficio a partir de la viralización de una serie de videos en plataformas como Instagram y TikTok. En las imágenes, el motociclista se mostraba ejecutando destrezas prohibidas, como el "willy" y otras piruetas a alta velocidad, desafiando las normas de tránsito y la seguridad ciudadana.

Localización y secuestro

Tras tareas de inteligencia criminal y el seguimiento de los perfiles digitales, los uniformados lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones del barrio Laguna Seca.

Durante el operativo, el joven fue identificado y demorado mientras se desplazaba en la misma unidad que protagonizaba sus videos: una motocicleta Honda CG Titán de 125 cc.

El rodado fue inmediatamente secuestrado por la fuerza provincial, ya que se considera el instrumento utilizado para la comisión de contravenciones y posibles delitos vinculados a la seguridad vial.

Diligencias judiciales

Tanto el demorado como la motocicleta fueron trasladados a la sede de la Unidad Especial, donde se iniciaron las diligencias correspondientes del caso.