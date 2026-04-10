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Cayó el "motoquero viral" de Corrientes: subía videos a redes sociales haciendo "willy"

El sujeto, de 25 años, publicaba videos en sus redes sociales mientras realizaba piruetas temerarias en plena vía pública. Tras una investigación de la Unidad Especial Anti-arrebatos, fue localizado en el barrio Laguna Seca. 

 

Por El Litoral

Viernes, 10 de abril de 2026 a las 16:40

Los Efectivos de la Unidad Especial Anti-arrebatos demoraron este jueves a un joven de 25 años, reconocido en el ambiente de las dos ruedas por promocionarse realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo su vida y la de terceros en las calles de la ciudad de Corrientes.

La investigación se inició de oficio a partir de la viralización de una serie de videos en plataformas como Instagram y TikTok. En las imágenes, el motociclista se mostraba ejecutando destrezas prohibidas, como el "willy" y otras piruetas a alta velocidad, desafiando las normas de tránsito y la seguridad ciudadana.

Localización y secuestro

Tras tareas de inteligencia criminal y el seguimiento de los perfiles digitales, los uniformados lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones del barrio Laguna Seca.

Durante el operativo, el joven fue identificado y demorado mientras se desplazaba en la misma unidad que protagonizaba sus videos: una motocicleta Honda CG Titán de 125 cc.

El rodado fue inmediatamente secuestrado por la fuerza provincial, ya que se considera el instrumento utilizado para la comisión de contravenciones y posibles delitos vinculados a la seguridad vial.

Diligencias judiciales

Tanto el demorado como la motocicleta fueron trasladados a la sede de la Unidad Especial, donde se iniciaron las diligencias correspondientes del caso.

 

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