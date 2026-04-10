Hallaron más de 50 kilos de marihuana ocultas en bolsas en campos de Corrientes

En el marco de un operativo de prevención y lucha contra el narcotráfico, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron este jueves un cargamento de más de 50 kilogramos de marihuana en la localidad de Ramada Paso, cuyo aforo arrojaría un valor millonario. El estupefaciente fue hallado oculto en un predio rural, sin que se encontraran personas en las inmediaciones al momento del procedimiento.



El hallazgo se produjo durante la jornada de ayer, cuando una patrulla de la fuerza federal que recorría la zona detectó la presencia de varios bultos de grandes dimensiones.



Tras una inspección ocular, se constató que los paquetes contenían paquetes rectangulares de una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo correspondientes, arrojó resultado positivo para cannabis sativa.



Según informaron fuentes policiales, la droga había sido abandonada estratégicamente en el terreno, posiblemente a la espera de ser recogida para su posterior distribución.

Pese al intenso rastrillaje realizado en el perímetro tras el descubrimiento, no se logró dar con los responsables del cargamento.

La sustancia secuestrada quedó a disposición de la Justicia Federal, que ya inició las actuaciones legales correspondientes bajo la Ley de Estupefacientes. Actualmente, las autoridades centran la investigación en determinar el origen de la droga y la posible ruta de destino, mientras continúan las tareas de inteligencia para identificar a los propietarios del cargamento.