Investigan a una empleada doméstica por de la sustracción de $2,5 millones

Efectivos de la Comisaría Distrito local, en un trabajo conjunto con la División de Investigación Criminal, realizaron este viernes un exitoso allanamiento en el barrio 184 Viviendas de San Luis del Palmar. El operativo llevado a cabo en casa de una doméstica permitió recuperar una suma de dinero vinculada a la sustracción de dinero de su patrón.



La investigación se inició tras la denuncia de un hombre, quien reportó el faltante de más de 2,5 millones de pesos pertenecientes a los ahorros de su abuela. Según el denunciante, el dinero se encontraba resguardado en una caja fuerte dentro de su domicilio.

Las pesquisas, realizadas en colaboración con la Unidad Fiscal, apuntaron hacia la empleada doméstica de la vivienda.

La mujer era la única persona externa con acceso recurrente al sector donde se encontraban los valores y, además, existirían evidencias fílmicas que complicarían su situación procesal.



Durante la irrupción en el domicilio de la sospechosa, las fuerzas de seguridad lograron incautar valores que coincidirían con lo sustraído días atrás. El procedimiento se enmarca en una causa caratulada preventivamente como "supuesto hurto".